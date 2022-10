Saoedische minister kritisch over vrijgeven oliereserves VS

Een minister uit Saoedi-Arabië heeft kritisch gereageerd op de beslissing van de Amerikaanse regering om miljoenen vaten uit de nationale strategische oliereserves van de VS vrij te geven.

Zonder president Joe Biden bij naam te noemen, zei prins Abdulaziz bin Salman, minister van Energie, dat sommige personen de noodvoorraden gebruiken om marktmechanismen te manipuleren.

"Het is mijn plicht om duidelijk te maken dat het verlies van noodvoorraden de komende maanden pijn kan gaan doen", zei de minister op de conferentie Future Initiative Investment (FII). Hij verkondigde dat landen hun strategische reserves alleen zouden moeten inzetten om tekorten aan te vullen.

Biden kondigde vorige week aan dat 15 miljoen vaten olie uit de Amerikaanse strategische reserves de markt op komen. Op die manier probeert hij de prijzen aan de benzinepomp omlaag te krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van 8 november voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.



Oliecrisis jaren zeventig

De VS legden de nationale strategische reserves aan in de nasleep van de oliecrisis van de jaren zeventig, die ontstond na een olieboycot door Arabische landen. Het gaat om 's werelds grootste noodreserves van olie, ondergebracht in ondergrondse tanks in Texas en Louisiana.

Saoedi-Arabië is de officieuze leider van oliekartel OPEC. Dat verbond besloot onlangs, samen met enkele andere grote olielanden waaronder Rusland, om flink te snijden in de olieproductie om zo de prijs te stutten.

