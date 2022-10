Rapper ElGrande Toto gearresteerd

De Marokkaanse rapper ElGrande Toto, wiens echte naam Taha Fahssi is, is woensdag gearresteerd door de politie.

De rapper wordt beschuldigd van vijf vergrijpen, waaronder het bedreigen van een journalist en smaad.

Fahssi werd vorige week op het vliegveld in Casablanca door de grenspolitie tegengehouden toen hij op het punt stond het land te verlaten voor een optreden in Parijs. De rapper mag volgens de rechter het land niet verlaten zolang de politie onderzoek doet naar vermeende doodsbedreigingen aan het adres van journalist en tv-presentator Mohamed Tijini.

De rapper zou de journalist hebben bedreigd in een videoboodschap op sociale netwerken. De bedreigingen zouden een reactie zijn geweest op publicaties van de journalist waarin hij de rapper onder meer beschuldigde van het aanmoedigen van drugsgebruik. Enkele dagen na zijn staandehouding op het vliegveld bood Fahssi op een persconferentie zijn excuses aan.



Drugsgebruik

Verklaringen van ElGrande Toto zorgden de afgelopen weken voor ophef in Marokko. Na een optreden in Rabat vorige maand werd hij door de aanwezige pers ondervraagd over het drugsgebruik waar hij op sociale netwerken vaak over opschept. "Ja, ik rook cannabis, dus wat?", antwoorde hij daarop.



Zijn reactie leidde tot verontwaardigde reacties. Journalisten, waaronder Tijini, vinden dat de rapper een slechte invloed heeft op jongeren en dat hij de nadelige gevolgen van drugsgebruik bagatelliseert. Dat ElGrande Toto die verklaring maakte aan de zijlijn van het concert in Rabat werd hem extra zwaar aangerekend. Het evenement werd namelijk deels met overheidsgeld georganiseerd.

Cultuurminister Mehdi Bensaid reageerde onlangs op de controverse. "Het is jeugdig ondeugd waarvoor hij zijn excuses heeft aangeboden", zei Bensaid in een poging de zaak te willen sluiten.

