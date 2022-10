Marokko: prijs olijfolie kan dit jaar oplopen tot 100 DH per liter

Olijfproducenten in Marokko verwachten dat de prijs van olijfolie het komende jaar aanzienlijk zal stijgen.

De gemiddelde prijs voor een liter olijfolie bedroeg voorheen 50 DH per liter maar is in de afgelopen dagen met wel 20 procent toegenomen, tot bijna 70 DH per liter.

Mohamed Riad van de regionale landbouwkamer verwacht dat de prijs verder zal toenemen als gevolg van het afnemende aanbod. Producenten houden rekening met een tegenvallende oogst als gevolg van de lage neerslag het afgelopen jaar.

Bovendien is de vraag naar olijfolie wereldwijd toegenomen. Mede door het lagere aanbod van andere tafeloliën, zoals zonnebloemolie, die het afgelopen jaar kampten met een hogere vraag als gevolg van de oorlog in Oekraïne.



Het exportvolume van olijfolie bedroeg volgens gegevens van het ministerie van Landbouw in de eerste acht maanden van 2022 ongeveer 13.200 ton, het dubbele van het volume van 2021 in dezelfde periode.

Opgemerkt moet worden dat de landelijke olijvenproductie voor het seizoen 2021-2022 ongeveer 1,96 miljoen ton bedroeg, een stijging van 21 procent ten opzichte van het voorgaande seizoen.



De start van het nieuwe olijvenoogstseizoen start in oktober volgend jaar maar door de droogte in het land, de ergste in 30 jaar tijd, houden producenten nu al rekening met een aanzienlijk lage productie.

Riad acht het niet onwaarschijnlijk dat de symbolische grens van 100 DH per liter eind dit jaar nog wordt gepasseerd.

