Marokko doneert 25.000 ton kunstmest aan Senegalese boeren

De Marokkaanse fosfaatgigant OCP heeft 25.000 ton fosfaatproducten gedoneerd aan kleinschalige boeren in Senegal.

De donatie gebeurde op verzoek van koning Mohammed VI en is bedoeld om het voedselsoevereiniteitsbeleid van Senegal te ondersteunen en voedselonzekerheid te bestrijden.

De schenkingsceremonie vond plaats in aanwezigheid van onder meer de Senegalese landbouwminister Aly Ngouille Ndiaye en de ambassadeur van koning in Senegal, Hassan Naciri.

Volgens Naciri maakt de schenking onderdeel uit van het streven van Marokko om de voedselzekerheid in Afrika te vergroten. "Vandaag de dag is Marokko er trots op de kern te vormen van een solide partnerschap in de levering van meststoffen, ondersteuning van Afrikaanse boeren en het delen van expertise op landbouwgebied met zusterlanden en in het bijzonder Senegal".

© MAROKKO.NL 2022