Ook Marrakech zet streep door trekdieren

De autoriteiten in de regio Marrakech-Safi hebben besloten om het gebruik van trekdieren op de openbare weg te verbieden.

De gouverneur van de regio Marrakesh-Safi heeft dinsdag groen licht gegeven voor de start van een grootschalige campagne tegen karren die worden getrokken door dieren.

De autoriteiten hopen het aantal trekdieren te verminderen om het straatbeeld te moderniseren. De trekdieren zijn al langere tijd een doorn in het oog van andere weggebruikers en inwoners. Ze hinderen het verkeer en zorgen voor stankoverlast.

Het besluit komt op het moment dat Marrakech gaststad is voor een groot aantal internationale conferenties en de autoriteiten verwachten dat de stad daardoor in de komende weken nog meer in de belangstelling zal staan. Het gebruik van trekdieren anno 2022 heeft een negatieve impact op het straatbeeld van grote steden.

Casablanca en Agadir besloten eerder al om de inzet van trekdieren te verbieden.

