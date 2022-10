Duitsland verwelkomt VN-stemming van Marokko tegen Rusland

De recente veroordeling van Marokko van de Russische inlijving van regio's in Oekraïne is Duitsland niet onopgemerkt gebleven.

Marokko stemde tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) tégen de Russische annexatie van Oekraïense gebieden. In een verklaring verwelkomde het Duitse buitenlandministerie de stemming van Marokko.

Marokko nam eerst een neutrale positie in in de Russisch-Oekraïense oorlog totdat de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita in augustus in een gezamenlijke verklaring met Duitsland voor het eerst sprak van een "invasie".

Buitenlandministeries van beide landen spraken destijds hun bezorgdheid uit over de gevolgen van "de Russische invasie van Oekraïne". Ze wezen op het belang van het vergemakkelijken en aanmoedigen van de levering van voedsel en landbouwproducten aan de wereldmarkten.



In de maanden daarop hield Marokko zich weer afzijdig inzake het conflict in Oost-Europa, tot de veroordeling tijdens de VN-stemming in oktober.



Betrekkingen Duitsland

De Duitse verwelkoming van de Marokkaanse koerswijziging kwam toen afgevaardigden van buitenlandministeries van beide landen vorige week gesprekken voerden in Berlijn, de eerste sinds het herstel van de betrekkingen tussen de twee landen na een kortstondige diplomatieke crisis die eindigde met de steun van Berlijn voor de Sahara-plannen van Rabat.

Marokko en Duitsland hebben vorige week onder meer afgesproken om de justitiële samenwerking te intensiveren. Een soortgelijke afspraak werd eerder dit jaar ook gemaakt met Nederland. Ook kondigde Duitsland aan € 38 miljoen te zullen investeren in de eerste groene waterstoffabriek in Marokko.

Volgens het Duitse ministerie is Marokko sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een centrale partner voor Duitsland in Noord-Afrika en een schakel tussen de Europese Unie (EU) en Noord-Afrika.

