Duitsland investeert € 38 miljoen in eerste groene waterstoffabriek Marokko

Duitsland steunt Marokko met 38 miljoen euro voor de bouw van de eerste groene waterstoffabriek in Marokko en op het Afrikaanse continent.

Dat bevestigt de Duitse ambassade in Rabat. Het project zal de twee landen tot "pioniers op het gebied van hernieuwbare energie in Afrika" maken.

Duitsland zet hoog in op waterstof bij het streven om de afhankelijkheid van gas sneller af te bouwen. Het land wil zelf ook waterstof gaan produceren. Waterstof wordt gezien als een belangrijke methode om de economie te vergroenen. Het kan veel van dezelfde functies als gas vervullen, maar zonder de uitstoot. Als het daarnaast wordt opgewekt met schone elektriciteit is het volledig CO2-neutraal.

Groene waterstof

Marokko is momenteel nog importeur van energie maar heeft de potentie om op korte termijn een zwaargewicht te worden als leverancier van groene waterstof, meldde Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) begin dit jaar.



Het IRENA-rapport schat dat stijgende gasprijzen in Europa de overgang naar schone energie en de adoptie van groene waterstof als alternatief voor olie en gas kunnen versnellen. Volgens IRENA is Marokko één van de vijf landen die het best gepositioneerd is om de belangrijkste producenten van groene waterstof te worden en de macht zullen hebben om de prijzen te bepalen. De andere vier landen zijn Australië, Chili, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.

De Europese Unie volgt de ontwikkelingen in Marokko op de voet, bleek ook tijdens de 'World Power-to-X Summit' eerder dit jaar, waar politieke besluitvormers en experts uit 30 landen aan deelnamen. Volgens de Nederlandse energieminister Rob Jetten bezit Marokko belangrijke kwalificaties om grote sprongen te maken in de sector voor groene waterstof.



Zowel Frankrijk als Spanje hebben interesse in groene waterstof uit Marokko. De Spaanse oliemaatschappij Cepsa spreekt zelfs van een onderzeese pijpleiding tussen Marokko en Spanje.

Het Noord-Afrikaanse land richtte in 2019 een Nationale Waterstofcommissie op en heeft een tweejarig stappenplan voor groene waterstof opgesteld. Het doel is om in 2030 de nationale markt te voorzien van 4 terawattuur en de internationale markt met 10 terawattuur.



Duitsland

Marokko en Duitsland spreken al langer over de groene samenwerking. Marokko was in juni 2020 het eerste land dat een overeenkomst sloot met Duitsland nadat Berlijn haar nationale waterstofstrategie had gepresenteerd maar de overeenkomst werd vorig jaar nog door Marokko tijdelijk geblokkeerd.

Het besluit van Duitsland om geld te investeren in Marokko werd vorige week genomen toen afgevaardigden van buitenlandministeries van beide landen gesprekken voerden in Berlijn, de eerste sinds het herstel van de betrekkingen tussen de twee landen na een kortstondige diplomatieke crisis die eindigde met de steun van Berlijn voor de Sahara-plannen van Rabat.

In dezelfde week ontving Duitsland de eerste lading waterstof uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Maar de waterstof uit de Emiraten is zogenaamde blauwe waterstof. Dat is waterstof die gemaakt is met stroom die opgewekt werd met fossiele brandstoffen. Daarbij is wel de CO2-uitstoot afgevangen. Als die niet was afgevangen was de waterstof aangeduid als 'grijs'.

