Algerije en Rusland houden gezamenlijke militaire oefening

Algerije en Rusland gaan een vierdaagse militaire oefening uitvoeren in de Middellandse Zee.

Dat meldt het Algerijnse ministerie van Defensie.

Beide landen doen met gemiddeld 80 soldaten mee aan de jaarlijkse militaire oefeningen waar de twee landen in 2017 mee zijn gestart.

In de afgelopen jaren is het aantal militaire oefeningen verhoogd. Vorig jaar reisden Algerijnse speciale troepen af naar in Dagestan in de Noord-Kaukasus en onlangs namen honderd Algerijnse soldaten deel aan het militaire oefeningsprogramma Vostok 2022.



Voor volgend jaar staan oefeningen gepland in Bechar, een Algerijns woestijngebied niet ver van de Marokkaanse grens. Ook dan zullen 160 Algerijnse en Russische soldaten deelnemen aan oefeningen die bedoeld zijn om terroristische groeperingen in de Sahel te bestrijden.

Marokko is op zijn beurt momenteel druk bezig met het organiseren van de jaarlijkse militaire oefening met het Amerikaanse leger; African Lion.

