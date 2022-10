Duitsland heeft plan voor legale wiet, maar vreest bezwaren EU

Legalisering van cannabis in Duitsland is een stap dichterbij. De regering is het eens geworden over een plan. Daarin wordt de teelt, verkoop en bezit gereguleerd.

Het is nog onduidelijk of het plan in overeenstemming is met Europese regels, zegt de regering. De regering van bondskanselier Olaf Scholz stelt voor om de verkoop en het bezit tot 30 gram cannabis niet meer te bestraffen.

Er moeten gespecialiseerde winkels komen waar de verkoop onder voorwaarden wordt toegestaan, en mogelijk gaan ook apothekers cannabis verstrekken. Ook beperkte thuiskweek zou met de plannen toegestaan worden.

De legalisering van cannabis stond al in het coalitieakkoord dat in november vorig jaar werd bereikt. Het idee is om de zwarte markt te verstoren en zo drugscriminelen tegen te werken. Ook kan een speciale cannabistaks geheven worden. Verschillende bedrijven hebben al plannen gemaakt om in de ontluikende legale Duitse cannabismarkt te stappen.



Nu staat THC, de belangrijkste werkzame stof in cannabis, nog op de Duitse lijst verboden middelen. Welk THC-gehalte wordt toegestaan, is voor zover bekend nog niet uitgewerkt. Het nieuwe wetsvoorstel komt pas naar buiten als duidelijk is dat de Europese Unie ermee kan leven.

Marokko legaliseerde vorig jaar de teelt en export van cannabis. Het land bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt en kan aanzienlijke voordelen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product.

