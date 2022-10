Mensenrechtengroep: betogers beschoten bij herdenking Mahsa Amini

De Iraanse veiligheidsdiensten hebben in de stad Saqqez geschoten op betogers en ook traangas ingezet, meldt de mensenrechtengroep Hengaw.

Duizenden mensen zijn woensdag in de geboorteplaats van Mahsa Amini bijeengekomen om veertig dagen na haar dood het einde van de officiële rouwperiode te markeren.

De 22-jarige vrouw overleed halverwege september nadat ze werd opgepakt door de religieuze politie. Sindsdien vinden protesten plaats tegen het regime in Teheran. De autoriteiten treden hard op tegen de betogers, met volgens mensenrechtenorganisaties enkele honderden doden tot gevolg.

Hengaw volgt vanuit Noorwegen mensenrechtenschendingen in de Koerdische gebieden van Iran. De organisatie heeft geen informatie gedeeld over slachtoffers in het Koerdische Saqqez. Volgens het Iraanse persbureau ISNA zijn woensdag botsingen ontstaan tussen de veiligheidsdiensten en mensen bij Amini's graf. Het bureau meldt ook dat daar het internet is afgesloten.



De veiligheidsdiensten troffen in de nacht van dinsdag op woensdag extra maatregelen in Saqqez. Zo werd bijvoorbeeld extra personeel ingezet en werden naar verluidt ingangen naar de stad afgesloten.

Ondanks die maatregelen kwamen volgens Hengaw alsnog mensen naar Saqqez.

