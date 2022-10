Marokko: 4 miljard DH voor uitbreiding luchthavens Tanger, Marrakech en Agadir

De Marokkaanse luchthavenautoriteit ONDA gaat volgend jaar 4 miljard DH (€ 367 miljoen) vrijmaken om de groei van de luchthavens van Marrakech, Agadir en Tanger te ondersteunen

De drie luchthavens hadden lang voor de uitbraak van het coronavirus al te maken met capaciteitsproblemen maar door coronacrisis besloot ONDA om zich meer te focussen op het herstellen van de luchtvaartactiviteit in plaats van de rustige maanden te gebruiken voor de grootschalige opschaling.

Volgens ONDA-directeur Habiba Laklalech werd dat besluit genomen omdat er veel onzekerheid was over de financiering van de renovatie. "Deze projecten maken deel uit van de hervatting van de activiteit.".

Op de drie luchthavens van Marrakech, Agadir en Tanger is dit jaar al gestart met kleinschalige renovaties, "in afwachting van de veel grotere infrastructuurprojecten die volgend jaar van start gaan".



De luchthavenautoriteit verwacht de capaciteit van de luchthavens in het land tegen het jaar 2040 te kunnen verdubbelen. ONDA zegt zich de komende jaren meer te zullen focussen op klanten en het anticiperen op hun huidige en toekomstige behoeften.

In het actieplan wordt ook rekening gehouden met het verduurzamen van de luchtvaartactiviteit. "Vanaf nu zullen we in alle infrastructuurprojecten die we gaan ondernemen, de milieudimensie integreren vanaf het moment dat we beginnen met het ontwerp tot het moment dat we de luchthaven bouwen", aldus Laklalech.

