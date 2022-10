Sahara: 62 Colombiaanse senatoren verwerpen omstreden SADR-erkenning president Petro

In Colombia hebben 62 van de 108 senatoren een motie ingediend waarin ze het besluit van president Gustavo Petro om de SADR te erkennen, verwerpen.

In de motie wordt steun uitgesproken voor Marokko en de Sahara-plannen van Rabat.

De kersverse president van het Zuid-Amerikaanse land besloot in augustus om de diplomatieke betrekkingen met de 'Sahrawi Arabische Democratische Republiek' te hervatten. Het was één van zijn eerste beslissingen op het gebied van buitenlandbeleid.

De senatoren die de motie steunen voeren aan dat de regering met de erkenning van SADR diplomatieke banden onderhoudt met een afscheidingsbeweging die zich "voordoet als land maar in werkelijkheid niet wordt erkend door de overgrote meerderheid van de landen in de wereld, ook niet door de Verenigde Naties.".



Volgens Paola Holguín Moreno van de partij Centro Democratico zorgt het "paradoxale" besluit van Petro er voor dat de betrekkingen met Marokko onnodig op scherp worden gezet. "Voor Colombia een strategische en bevoorrechte partner in Afrika en in de Arabische wereld, gezien zijn leiderschap en zijn erkenning op regionaal, continentaal en mondiaal niveau". zei Moreno. "Door een resolutie op te graven die meer dan 37 jaar oud is, is het duidelijk dat deze beslissing is genomen zonder de huidige situatie te evalueren, noch de gevolgen ervan te meten".

Volgens de senatoren druist het besluit van het buitenlandministerie in tegen één van de fundamentele principes van de Colombiaanse diplomatie, "niet-inmenging in de interne aangelegenheden van landen". Omdat het de "uitstekende relaties met Marokko heeft verpest die we altijd hebben onderhouden en willen behouden".



In de motie wordt de regering opgeroepen het omstreden besluit te herzien en de inspanningen van VN-gezant Staffan de Mistura te steunen.

Eerste Afrikaanse partner

Marokko is het eerste Afrikaanse land met een bilaterale overeenkomst met Colombia. In de motie wordt benadrukt dat de betrekkingen tussen Marokko en Colombia de afgelopen jaren "een optimaal en ongekend niveau hebben bereikt". Vooral nadat de toenmalige Colombiaanse president Andrés Pastrana in 2001 de betrekkingen tussen Colombia en SADR opschortte.



Ook de "politieke, economische, sociale, toeristische, academische en menselijke banden" zouden zijn versterkt door een reeks overeenkomsten tussen Bogotá en Rabat. Moreno wees ook op andere overeenkomsten die van groot belang zijn voor haar land en somde sectoren op als landbouw, hernieuwbare energie, spoorwegen, havens en ambachten.

"Marokko, de toegangspoort tot Afrika, loopt voorop in de belangrijkste sectoren voor de belangen van Colombia en zou onze positionering op de Afrikaanse en Arabische markten kunnen vergemakkelijken, waardoor het een belangrijke en strategie wordt in meerdere sectoren van het grootste belang, zoals handel en landbouw", onderstrepen de ondertekenaars van het door het congres aangenomen document.

© MAROKKO.NL 2022