Koning Mohammed VI feliciteert Xi Jinping met herverkiezing als leider van China

Koning Mohammed VI heeft Xi Jinping gefeliciteerd met zijn herverkiezing als leider van de Chinese Communistische Partij.

De Chinese president is zoals verwacht opnieuw gekozen tot secretaris-generaal van zijn partij, de machtigste positie van het land.

Tijdens de eerste plenaire vergadering op zondag in Beijing stemde het nieuwe Centraal Comité in met een derde termijn voor de 69-jarige leider. Daarnaast werd Xi ook weer benoemd als hoofd van het Centrale Militaire Comité. De benoeming volgde een dag na afloop van het twintigste partijcongres, dat vorige week zondag begon.

In zijn felicitatieboodschap wenst koning Mohammed VI de Chinese leider "blijvend succes" toe in zijn ambt "en in zijn inspanningen in dienst van het Chinese volk".



"Het hernieuwde vertrouwen van de Chinese volksvertegenwoordigers in uw leiderschap laat zien hoeveel ze de belangrijke prestaties die u op verschillende gebieden hebt bereikt waarderen", aldus het bericht.

De Marokkaanse monarch onderstreept tevreden te zijn met de betrekkingen tussen de twee landen, die geworteld zijn in "hechte vriendschap en vruchtbare samenwerking op verschillende gebieden". De koning wil blijven samenwerken met de Chinese president om het strategische partnerschap tussen de twee landen te versterken.

