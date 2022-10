Minster verwacht 14,5 miljard DH te innen met belastingen op alcohol en tabak

De regering in Marokko verwacht in 2023 zo'n 14,5 miljard DH (€ 1,31 miljard) te innen met de belasting op tabaksproducten en alcoholische drank.

Dat meldt de minister van Financiën Nadia Fettah-Alaoui dinsdag tijdens de ministerraad die werd voorgezeten door koning Mohammed VI.

Het bedrag ligt ruim een miljard DH hoger dan het geraamde bedrag in de Financieringswet van 2022. De minister benadrukte tijdens de presentatie van de staatsbegroting dat het plan sterk beïnvloedt is door de inflatie en de verstoring van nationale en internationale productieketens.

Desalniettemin verwacht ze dat de belasting op bier de schatkist 1,1 miljard DH gaat opleveren, aanzienlijk hoger dan de 813 miljoen DH in 2022. De inkomsten uit andere alcoholische drank levert naar verwachting 859 miljoen DH op (630 miljoen DH in 2022).



Tabaksproducten

De meeste inkomsten komen via de belasting op tabaksproducten. In 2023 wordt rekening gehouden met 12,5 miljard DH, tegenover 11,8 miljard in 2022.

De accijnzen op tabaksproducten vertegenwoordigen 4,71 procent van de totale inkomsten voor de staatskas.

