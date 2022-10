Influencer en voormalig Brits-Amerikaanse kickbokser Andrew Tate bekeerd tot islam (video)

Internet-persoonlijkheid en voormalig vechtsporter Andrew Tate (35) heeft zich bekeerd tot de islam.

Een video waarin te zien is dat Tate het gebed verricht gaat rond op sociale netwerken.

Atleet Tam Khan deelde de videobeelden waarin een biddende Tate te zien is. "Moslims hebben alstublieft sabr [geduld]. Wees niet zo hard. We maken allemaal fouten en we houden allemaal onze toespraak wel eens verkeerd. Ik ken Andrew persoonlijk en mashallah zijn liefde voor de islam is echt en oprecht. Geen PR-stunts. Hij is een van ons", schreef hij.

Khan reageerde daarmee op internetgebruikers die verontwaardigd en vol ongeloof reageerden op het besluit van Tate. "Tate verloor al zijn social mediaplatforms en 'bekeert' zich nu tot de islam. Tate weet dat moslims veel aandacht zouden hebben voor zijn bekering en ziet een makkelijk te manipuleren doelwit. Tate wil als koning behandeld worden en heeft zijn publiek gevonden.", schreef een Twitteraar die overduidelijk twijfelt aan de betrouwbaarheid van de video en de intenties van Tate.



Cancelculture

Naast zijn carrière als professionele kickbokser werd Tate in 2016 bekend door zijn deelname aan de Britse variant van Big Brother. Tijdens zijn aanwezigheid in het ordinaire TV-huis lekte een video uit waarop te zien was dat hij een vrouw met een riem sloeg. Hij werd na zes dagen alweer uit de show verwijderd.

In de jaren daarop verwierf hij een grote fanbase op sociale netwerken maar is door enkele uitspraken inmiddels van de meeste platforms verwijderd en verbannen. Zijn uitlatingen zouden homofoob, racistisch en vrouwonvriendelijk zijn. Maar volgens Tate zou hij met zijn uitspraken slechts opkomen voor mannen die zich door het "doorgeslagen feminisme monddood voelen gemaakt".



Tate heeft verschillende 'controversiële' uitspraken gedaan over vrouwen en feminisme, waaronder de verklaring dat vrouwen voor het gezin horen te zorgen en dat ze minder goed kunnen autorijden dan mannen.

Ook heeft hij gezegd dat slachtoffers van verkrachting "verantwoordelijkheid moeten dragen" door zich minder bloot en opvallend te kleden. Volgens Tate werden veel van zijn uitspraken uit zijn verband getrokken in een poging hem te demoniseren en af te zetten als vrouwenhater.



Tate vindt het naïef en levensgevaarlijk als vrouwen blijven aanvoeren dat mannen moeten veranderen en dat vrouwen zich moeten kunnen kleden zoals ze dat zelf willen. Maar volgens Tate is die gedachtengang naïef en blijven vrouwen zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en moeten ze zichzelf niet onnodig in gevaar brengen, bijvoorbeeld door zich uitdagend te kleden.

"Iedereen weet dat verkrachten niet mag, toch wordt er verkracht. Iedereen weet dat stelen niet mag, toch wordt er gestolen. Je kunt als vrouw wachten tot de wereld verbetert of je kunt je eigen verantwoordelijkheid nemen en jezelf niet onnodig in gevaarlijke situaties brengen.", aldus Tate.

