Emir Qatar is aanhoudende kritiek op WK zat en spreekt van lastercampagne

Volgens de emir van Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, is er een "ongekende campagne" gaande tegen zijn land, sinds bekend is geworden dat het land dit jaar het WK voetbal mag organiseren.

In een TV-toespraak dinsdag zei de emir dat het niet alleen gaat om kritiek, maar ook om verzinsels.

Het voetbaltoernooi begint over minder dan een maand maar de kritiek op de standaarden van Qatar gaan onverminderd door. Zo was er deze week nog kritiek op de behandeling van LHBTI'ers in de oliestaat. Die zouden volgens mensenrechtenorganisaties zonder aanklacht zijn opgepakt en mishandeld. De Qatarese regering ontkent dat dit is gebeurd.

De meeste kritiek gaat over de omstandigheden waaronder gastarbeiders moesten werken. De schatting van onderzoeksjournalisten en mensenrechtenorganisaties is dat er sinds de toewijzing van het WK, twaalf jaar geleden, duizenden slachtoffers zijn gevallen bij bouwwerkzaamheden als gevolg van de arbeidsomstandigheden.



Achterhaald

De emir zegt verder dat de kritiek over de arbeidsomstandigheden van gastarbeiders achterhaald is. Er is al veel gedaan om hun situatie te verbeteren zegt hij. Tamim bin Hamad Al Thani benadrukt dat zijn land te goeder trouw heeft gehandeld.

Er wordt in aanloop naar het voetbaltoernooi nog druk gesteggeld over compensatie voor arbeiders. Ook is er kritiek op de toewijzing van het WK aan Qatar, er zou sprake zijn van omkoping en is er veel kritiek van milieuclubs op onder meer het gebruik van airco in stadions.



Wel is duidelijk dat de kritiek, voornamelijk uit het westen, veel luider klinkt dan bij voorgaande WK-toernooien die plaatsvonden in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Brazilië, landen waar de arbeidsomstandigheden en mensenrechten ook niet al te best zijn.

Westers afgunst

Het is niet de eerste keer dat de emir reageert op de kritiek op zijn land. Tijdens het World Economic Forum eerder dit jaar noemde hij de kritiek 'westers afgunst'. "Er zijn nog steeds mensen die het niet kunnen verkroppen dat een Arabisch-islamitisch land een toernooi als het WK organiseert.".



De leider van Qatar wees erop dat andere landen en regio's ook grote evenementen hadden georganiseerd, ondanks het feit dat elk van die landen zijn eigen specifieke problemen en uitdagingen heeft.

Bij de Olympische Spelen in China werd in veel mindere mate kritiek geleverd over de miljoen Oeigoeren die vastzitten in Chinese concentratiekampen en tijdens het Eurovisie Songfestival in Israël werd totaal niet omgekeken naar de twee miljoen Palestijnen die al tientallen jaren onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven in Gaza, de grootste openlichtgevangenis ter wereld.

Volgens de emir lijdt het Midden-Oosten al tientallen jaren onder discriminatie maar nu een Arabische staat gastland is van het toernooi hebben velen in "invloedrijke posities" aanvallen gelanceerd "in een nog nooit eerder vertoond tempo".

© MAROKKO.NL 2022