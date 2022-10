NOS gaat naast WK-wedstrijden ook situatie Qatar duiden

NOS Sport en NOS Nieuws gaan tijdens het WK voetbal in Qatar niet alleen de wedstrijden verslaan, maar ook de situatie in het land duiden.

Dat heeft de omroep donderdag bekendgemaakt tijdens een persmoment over het sportevenement dat van 20 november tot en met 18 december plaatsvindt in de oliestaat.

Er zijn meerdere verslaggevers en een correspondent namens NOS Nieuws in Qatar om "de ontwikkelingen" in het land te duiden. Bij NOS Sport zullen onderwerpen over de omstandigheden in Qatar "veel meer aandacht" krijgen dan bij een ander WK. Er wordt in de sportuitzendingen niet alleen over voetbal gepraat, maar ook met experts over maatschappelijke onderwerpen.

Promotiemateriaal van het WK voetbal in Qatar wordt bij de NOS niet vanzelfsprekend uitgezonden. Bij het uitzenden van de openingsceremonie en promotievideo's wordt gekeken naar de "relevantie" van de inhoud, aldus NOS Sport-hoofdredacteur Maarten Nooter.



Arbeidsmigranten

NOS-directeur Gerard Timmer zegt dat er nooit is overwogen om het WK in Qatar niet uit te zenden. Het is volgens hem "heel raar" om geen verslag te doen van een evenement met dergelijke journalistieke relevantie. Timmer benadrukt dat er "naar boven wordt gehaald wat naar boven moet komen" en dat de verslaglegging zeker geen "Qatar-promotie" wordt.

The Britse krant The Guardian meldde eerder dat sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in het land zeker 6500 arbeidsmigranten door verschillende oorzaken zijn omgekomen. Qatar kreeg het WK in 2010 toegewezen. Volgens The Guardian zijn waarschijnlijk veel doden gerelateerd aan het bouwprogramma voor het WK voetbal.



Ondanks toezeggingen van Qatar - en "enkele duidelijke verbeteringen" - worden de twee miljoen arbeidsmigranten in het land volgens Amnesty International nog steeds geconfronteerd met problemen "zoals te laat betaalde of onbetaalde lonen".

KNVB

De KNVB heeft zich tot op heden niet kritisch uitgesproken over de mensenrechtenschendingen in Qatar, al zegt de Nederlandse voetbalbond zich wel al geruimde tijd in te spannen om de situatie van arbeidsmigranten in de oliestaat te verbeteren. Zo heeft de KNVB er bij de FIFA op aangedrongen om getroffen slachtoffers of nabestaanden te compenseren.

Afgevaardigden van het Nederlandse kabinet reizen, tot grote onvrede van een groot deel van de Tweede Kamer, ook naar Qatar. Mogelijk gaat ook koning Willem-Alexander nog. De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, zei de kritiek op het WK deze week in een tv-toespraak helemaal zat te zijn en sprak van een lastercampagne.

