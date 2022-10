President Israël blij met ophef over uitspraken Kanye West

De Israëlische president Isaac Herzog is bijzonder ingenomen met de ophef die in de afgelopen weken ontstond na de vermeende antisemitische uitspraken van de Amerikaanse muzikant Kanye West.

In een interview op CNN zei Herzog woensdagavond (lokale tijd) dat hij "als Israëliër, als Jood en als mens" blij was met de reacties op de uitlatingen.

West, die als rapper de artiestennaam Ye gebruikt, deed deze maand in verschillende interviews en tweets stevige uitspraken over joden. Hij werd daardoor geschorst op Twitter en Instagram en zijn agentschap verbrak de banden. Ook sportmerk Adidas, waarmee de muzikant jarenlang een lucratieve samenwerking had, wees West de deur, evenals andere zakenpartners.

"We maken ons allemaal zorgen over antisemitisme overal in de wereld", aldus Herzog in het interview. "Antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat - het zijn allemaal problemen van deze tijd, maar de geschiedenis leert ons dat het meestal begint met Jodenhaat, met Joden de schuld geven, met vreselijke woorden. Daarom doet het me enorm goed om deze imposante reacties op de uitlatingen van Kanye West te zien.", aldus de president van het apartheidsregime dat twee miljoen Palestijnen gevangen houdt in de Gazastrook.

Herzog had eerder woensdag een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden. Die liet in dat gesprek volgens een woordvoerder van het Witte Huis weten dat hij "de aanhoudende plaag die antisemitisme is" veroordeelt.

