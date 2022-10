Daesh claimt dodelijke aanslag in Iraanse gebedsplaats Shiraz

De terroristische groep Daesh heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval woensdag op een sjiitische gebedsplaats in Shiraz, in het zuiden van Iran.

Daarbij kwamen volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA zeker vijftien mensen om het leven. Minstens negentien mensen raakten gewond.

IRNA berichtte in eerste instantie dat de aanslag door drie personen was gepleegd, waarna twee van hen waren gearresteerd. Later lieten de lokale autoriteiten aan de Iraanse staatstelevisie weten dat het ging om één dader.

Het Iraanse persbureau Tasnim meldt dat de dader op een medewerker schoot die bij de ingang van het heiligdom van Shah Cheragh stond. Daarna zou zijn wapen hebben gehaperd, waarop omstanders zouden hebben geprobeerd de man te overmeesteren. Die kreeg het wapen echter weer aan de praat en schoot om zich heen, waarna hij naar binnen liep en op bezoekers van Shah Cheragh schoot. Bij de aanslag zouden meerdere kinderen zijn omgekomen.

Eerder omschreef IRNA de gewapende aanvallers als "takfiri-terroristen", een label dat functionarissen in het overwegend sjiitische Iran gebruiken om te verwijzen naar soennitische groeperingen.



