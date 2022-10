Israël en Libanon ondertekenen akkoord over zeegrens

De leiders van Israël en Libanon hebben hun handtekeningen geplaatst onder een akkoord over de zeegrens.

Door een decennialang conflict over de grens op te lossen wordt de weg vrijgemaakt voor de exploitatie van aardgas en olie voor de kust.

De Libanese president Michel Aoun stemde in Beiroet officieel in met de deal, waar de landen het twee weken geleden over eens waren geworden. De Israëlische premier Yair Lapid zette zijn handtekening in Jeruzalem en sprak van een "geweldige prestatie".

In het akkoord staat onder meer dat Libanon het Qana-gasveld mag exploiteren en Israël het Karish-gasveld. Om hoeveel gas het precies gaat, is niet duidelijk. Libanon worstelt met een grote economische crisis en hoopt dat de exploitatie zal helpen om zijn economie er bovenop te krijgen.



Biden

De landen zijn officieel met elkaar in oorlog sinds de oprichting van Israël in 1948. Er waren al conflicten over de zeegrens, maar die verhevigden na de ontdekking van gas en olie in de Middellandse Zee. Daarom werden sinds 2020 indirecte onderhandelingen gevoerd met hulp van de Verenigde Staten.



Het grootste twistpunt was het Karish-gasveld. Libanon claimt een deel van het gasveld, maar zoals men van Israël gewend is claimt de Joodse staat dat het gasveld volledig ligt in het gebied dat Israël in 1948 van de Palestijnen overnam.

De Amerikaanse bemiddelaar verwacht dat het akkoord standhoudt als in beide landen nieuwe regeringsleiders aantreden. Daarmee verwijst hij naar de Israëlische verkiezingen op 1 november en het einde van Aouns termijn op 31 oktober.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaart Israël en Libanon "trots te feliciteren" met hun deal, die volgens hem de belangen van beide landen veiligstelt. "De overeenkomst vormt de basis voor een stabielere en welvarendere regio", aldus Biden. Ook laat hij weten dat de VS als bemiddelaar zullen blijven optreden terwijl de twee partijen het akkoord uitvoeren en nakomen.

© ANP 2022