VN-Veiligheidsraad verlengt vredesmissie Sahara

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vandaag in New York het mandaat verlengd van MINURSO, de vredesmissie in de Sahara.

De resolutie werd aangenomen met 13 stemmen vóór en 2 onthoudingen (Rusland en Kenia). In deze nieuwe resolutie bevestigde het VN-orgaan haar steun aan het Marokkaanse initiatief voor autonomie, dat in 2007 door Marokko werd gepresenteerd. In de resolutie wordt aangedrongen op betrokkenheid van alle partijen bij de rondetafelgesprekken. Marokko is groot voorstander van hervatting van deze gesprekken waarbij ook Polisario, Algerije en Mauritanië betrokken zijn maar Algerije weigert mee te doen en claimt geen belang te hebben in het conflict over de Sahara.

De ontwerpresolutie werd voorgelegd door Verenigde Staten (VS) na het halfjaarlijkse overleg van de leden van de Raad met de persoonlijk gezant van de secretaris-generaal voor de Marokkaanse Sahara, Staffan de Mistura, en de speciale vertegenwoordiger en hoofd van Minurso, Alexander Ivanko. In zijn rapport deed De Mistura het dringende verzoek aan Marokko en het Polisario-Front om het onderhandelingsproces "met een open geest" te hervatten en "af te zien van het stellen van voorwaarden voor het politieke proces".

Ook hekelde de VN-gezant de schendingen en belemmeringen die door de Polisario werden opgelegd aan de bewegingsvrijheid van MINURSO, waardoor de missie haar mandaat om toezicht te houden op het staakt-het-vuren in de Marokkaanse Sahara niet kon uitvoeren. De belemmeringen dwongen het Wereldvoedselprogramma (WFP) om de voedselrantsoenen in de kampen met 75% te verminderen.