Algerije laat Sahara-kwestie steeds vaker achterwege op internationale bijeenkomsten

De Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken Ramtane Lamamra heeft in een brief aan de Verenigde Naties ditmaal niet gesproken over de Sahara.

Ter gelegenheid van Werelddag van de Verenigde Naties stuurde Lamamra een lang bericht naar de VN waarin hij reageerde op een algemene oproep tot vrede en stabiliteit maar ditmaal reageerde de minister niet op de kwestie van de Westelijke Sahara.

De Algerijnse bewindsman liet weten tevreden te zijn met de oproep tot "versterking van de samenwerking tussen alle staten, een einde te maken aan armoede, ongelijkheden te verminderen en de verwezenlijking van alle doelstellingen van duurzame ontwikkeling mogelijk te maken", meldt persbureau APS.

Toen in oktober 2016 de VN een soortgelijke oproep deed liet Lamamra weten betreurd te zijn dat het Sahrawi-volk niet in staat is gesteld "toegang te krijgen tot hun recht op onafhankelijkheid". De VN vierde, ter gelegenheid van de 71e verjaardag van de oprichting van het orgaan, de bevrijding en dekolonisatie in Afrika.



Lamamra is niet de enige Algerijnse functionaris die besloot het regionale geschil niet ter sprake te brengen. De voorzitter van de Eerste Kamer, Salah Goudjil, heeft in oktober op een bijeenkomst van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) in Indonesië een toespraak gehouden waarin de Sahara niet werd genoemd.

Een maand daarvoor kaartte hij op de bijeenkomst van de voorzitters van Afrikaanse parlementen in Zuid-Afrika de kwestie nog wel aan. Hij had opgeroepen een einde te maken aan de "Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara" en "het Saharaanse volk toe te staan ​​hun recht op zelfbeschikking uit te oefenen".



Het feit dat twee hoge Algerijnse functionarissen de Sahara-kwestie niet hebben genoemd, zou kunnen duiden op een teken van verzoening in de richting van koning Mohammed VI. De monarch heeft onlangs aangegeven hoogstpersoonlijk aanwezig te zullen zijn op de jaarlijkse bijeenkomst van de Arabische Liga in Algerije.

De koning zal tijdens de bijeenkomst begin november in Algiers worden vergezeld door kroonprins Moulay Hassan.

