Smerigste man (94) ter wereld mogelijk overleden aan wasbeurt

Een Iraniër die de "smerigste man ter wereld" werd genoemd omdat hij tientallen jaren niet had gedoucht, is op 94-jarige leeftijd overleden.

Amou Haji, die zich meer dan een halve eeuw niet waste, stierf in het dorp Dejgah, in de zuidelijke provincie Fars, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA.

De man meed decennialang de douche en bad uit angst om ziek te worden, zei een lokale functionaris. Een paar maanden geleden namen dorpsbewoners hem voor het eerst mee voor een wasbeurt en kort daarna zou hij ziek zijn geworden en mogelijks zelfs aan de gevolgen van de schoonmaak zijn overleden. Al is dat niet met zekerheid te zeggen, de man leed een ongewoon ongezond bestaan.

Haji woonde in een gat in de grond en een hutje van sintelblokken dat bezorgde dorpsbewoners daar voor hem hadden gebouwd. In een interview met de Teheran Times uit 2014 zei Haji dat hij zich in leven hield met rauw vlees van stekelvarkens die hij soms dood langs de weg aantrof. Ook dronk hij niet-gefilterd water uit een verroeste oliekan en rookte sigaretten én dierlijke mest uit een pijp.



Zijn lichaam was bedekt met roet en pus, van alle ontstekingen. Zijn haren hield hij kort door het zo nu en dan in brand te steken. Ook rookte hij graag, blijkt onder meer uit foto's waarin te zien is dat hij vier sigarettenpeuken tegelijk in zijn mond heeft. Ook rookte hij dierlijke mest uit een pijp.

In 2013 werd een korte documentaire gemaakt over het leven van de vrijgezel, getiteld The Strange Life of Amou Haji.

© MAROKKO.NL 2022