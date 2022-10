Vlogster Fatiha en haar man veroordeeld tot twee jaar cel wegens schijtfilm

De rechtbank in Temara heeft vlogster Fatiha en haar echtgenoot veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar.

Ook moet het stel een geldboete betalen van 500 dirham. Het tweetal werd schuldig bevonden aan het schenden van het fatsoen en bescheidenheid.

De 41-jarige vlogster staat bekend omdat ze haar dagelijkse routines filmt en met haar volgers deelt op haar Youtube-kanaal Fatiha Routini Al Yawmi. Ze werd begin oktober gearresteerd omdat ze zichzelf had gefilmd op het toilet terwijl ze aan het schijten was.

De video van Fatiha zorgde in Marokko voor opschudding op sociale netwerken. Gebruikers omschreven de beelden als "walgelijk". De vlogster publiceerde wel vaker aanstootgevend en onsmakelijk materiaal maar is voor velen ditmaal te ver gegaan.



De advocaat van het echtpaar had de rechtbank gevraagd of ze het proces op afstand mocht bijwonen. Ze zou als moeder geen tijd hebben om naar de rechtbank te komen. Ook heeft de advocaat gevraagd om een ​​psychiatrisch onderzoek voor zijn cliënt.

De rechtbank besloot de kinderen, waarvan de jongste 5 jaar is, over te dragen aan de zus van de verdachte, die in Kenitra woont, in plaats van ze in een weeshuis te plaatsen.

© MAROKKO.NL 2022