Belgie: Frans-Marokkaanse imam Iquioussen weer op vrije voeten

De door Frankrijk gezochte Marokkaanse prediker Hassan Iquioussen is door de Belgische autoriteiten weer op vrije voeten gesteld.

De Belgische justitie heeft zijn vrijlatingsverzoek, dat afgelopen vrijdag door de advocaten werd ingediend, ingewilligd. De imam moet wel een enkelband dragen.

Volgens de onderzoeksrechter is het elektronisch toezicht voldoende om het vluchtrisico van de verdachte te voorkomen. Volgens BFM TV zal de imam "in de komende uren of dagen" de gevangenis in Doornik verlaten.

De Belgische rechtbank weigerde vorige week om het Europees aanhoudingsbevel uit te voeren dat door Frankrijk werd uitgevaardigd tegen de prediker. De imam, die op 30 september in België werd gearresteerd, vecht zijn uitlevering aan. Volgens zijn advocaat Nicolas Cohen riskeert Iquioussen een oneerlijk proces als hij wordt uitgeleverd aan de Franse autoriteiten.



Iquioussen had zijn woonplaats in Frankrijk verlaten nadat zijn verblijfsvergunning niet werd verlengd en zijn uitzetting door de Franse Raad van State werd bekrachtigd. De autoriteiten in Frankrijk menen dat de man op de vlucht sloeg om te voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd aan Marokko, die overigens niet zit te wachten op zijn komst. Maar de imam voert aan dat hij het land al had verlaten voordat het uitzettingsbevel werd uitgevaardigd.

Institutionele moslimhaat

De Franse jacht op Iquioussen begon afgelopen winter toen hij zijn tienjarige verblijfsvergunning wilde verlengen. Ondanks dat de imam geen wetten heeft overtreden en nooit veroordeeld is geweest werd zijn verblijfsvergunning niet verlengd.



De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin tekende zijn uitzettingsbevel wegens opmerkingen die "in strijd zijn met de waarden van de Republiek". Het uitzettingsbevel is het resultaat van de inwerkingtreding van de controversiële anti-islamitische veiligheidswet die in augustus 2021 werd afgekondigd. De 58-jarige man is in Frankrijk geboren en woont er al zijn hele leven.

Iquioussen heeft inmiddels gerechtelijke stappen ondernomen tegen Darmanin. De imam werd door de binnenlandminister weggezet als haatprediker. Iquioussen beschuldigt de Franse ambtenaar van laster nadat hij hem op TV heeft uitgemaakt voor "delinquent, voortvluchtige en een separatist".

