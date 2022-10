Imam Iquioussen klaagt Franse binnenlandminister Darmanin aan wegens laster

De advocaten van de Frans-Marokkaanse imam Hassan Iquioussen hebben gerechtelijke stappen ondernomen tegen de Franse binnenlandminister Gérald Darmanin.

Dat meldt persbureau AFP aan de hand van rechtbankstukken.

Advocaten van de imam beschuldigen de Franse minister van het voeren van een heksenjacht op hun client. Hij zou de prediker onterecht hebben afgeschilderd als haatimam. Ze hekelen vooral een recent televisieoptreden van Darmanin waarin hij Iquioussen "een delinquent, een voortvluchtige en een separatist" noemde.

De 58-jarige imam is in Frankrijk geboren maar moest van Darmanin het land verlaten omdat zijn verblijfsvergunning niet werd verlengd. De binnenlandminister tekende het uitzettingsbevel wegens opmerkingen die de imam maakte die "in strijd zijn met de waarden van de Republiek". Het uitzettingsbevel is het resultaat van de inwerkingtreding van de controversiële anti-islamitische veiligheidswet die in augustus 2021 werd afgekondigd.



Iquioussen had zijn woonplaats in Frankrijk verlaten nadat zijn verblijfsvergunning niet werd verlengd en zijn uitzetting door de Franse Raad van State werd bekrachtigd. Maar de autoriteiten in Frankrijk menen dat de man op de vlucht sloeg om te voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd aan Marokko. De imam zegt het Franse grondgebied al te hebben verlaten voordat het uitzettingsbevel werd uitgevaardigd.

De prediker werd een maand later aangehouden in België nadat hij door de Franse justitie op de Europese opsporingslijst werd geplaatst. België wil de imam echter nog niet uitleveren aan Frankrijk. Ze willen eerst het aanhoudingsbevel onderzoeken. Iquioussen voert aan dat hij in Frankrijk geen eerlijk proces zal krijgen.

© MAROKKO.NL 2022