VS: Marokko weer gastland militaire oefening African Lion

Ondanks druk van de pro-Polisario-senator James Inhofe zal Marokko toch weer gastland zijn van de volgende editie van de militaire oefening African Lion.

De 2023-editie van de militaire oefeningen zullen behalve in Marokko, ook plaatsvinden in Djibouti, Ghana, Senegal en Tunesië, meldt het Amerikaanse leger.

African Lion is de grootste militaire oefening op het Afrikaanse continent. Meer dan 10.000 mensen uit 20 NAVO-landen zullen deelnemen. De oefeningen omvatten doorgaans grond- en luchttraining en tactische simulatie.

De jaarlijkse oefeningen worden geleid door het Amerikaanse AFRICOM en de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en zijn een gelegenheid om de militaire samenwerking en training te consolideren, evenals het delen van ervaring en expertise.



In de afgelopen 18 edities van African Lion voerde Marokko de regie over de organisatie. Het is echter niet duidelijk of dat in 2023 ook gaat gebeuren. De Republikeinse pro-Polisario-senator Inhofe had de Amerikaanse defensieminister verzocht om de organisatie over te dragen aan een ander land. "Ik ben blij dat minister Austin het op dit punt met me eens is", zei Inhofe eind juli.

Toch is de kans groot dat het leeuwendeel van de oefeningen in Marokko plaats zullen vinden. Tijdens het Marokkaanse onderdeel van de oefeningen van vorig jaar deden twee officieren van het Israëlische leger mee en verwacht wordt dat dit jaar ook Israëlische soldaten mee zullen doen.

Het is onwaarschijnlijk dat de andere Afrikaanse landen dat zullen toestaan. Bovendien is Marokko het enige deelnemende Afrikaanse land met een militaire samenwerkingsovereenkomst met Israël.

