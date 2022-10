VS zien Rusland als acute dreiging, China als grootste uitdaging

De Russische invasie van Oekraïne benadrukt de "acute dreiging" van Moskou, maar China is de meest "ingrijpende uitdaging" voor de Verenigde Staten.

Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin donderdag bij de presentatie van de Nationale Defensiestrategie, een document dat het ministerie elke vier jaar vrijgeeft.

De gevaren zijn zowel conventioneel - de agressie van Moskou in Oekraïne en de druk van Beijing op Taiwan - als nucleair. Rusland heeft een uitgebreid arsenaal en China's voorraad atoomwapens groeit snel. De VS hebben nog altijd het grootste nucleaire wapenarsenaal, gevolgd door Rusland, dan China. "Tegen 2030 zullen de Verenigde Staten voor het eerst in hun geschiedenis te maken krijgen met twee grote kernmachten als strategische concurrenten en potentiële tegenstanders", staat in het document.

Toch is China volgens Austin "de enige concurrent die de bedoeling heeft om de internationale orde te hervormen en ook de macht heeft om dat te doen". En: "In tegenstelling tot China kan Rusland de VS op de lange termijn niet systematisch uitdagen. Russische agressie vormt echter wel een onmiddellijke en scherpe bedreiging."



Klimaatverandering

Die Chinese "systematische uitdaging" komt vooral tot uiting in de Indo-Pacifische regio, waar het land zich volgens het document inzet om "het internationale systeem om te vormen naar zijn belangen en autoritaire voorkeuren", zoals de VS zelf al sinds mensenheugenis doet. Die dynamiek zou "een serieuze uitdaging voor de nationale veiligheid van de VS" zijn.



In afwijking van de vorige Nationale Defensiestrategie, die in 2018 werd uitgevaardigd tijdens het presidentschap van Donald Trump, classificeert het nieuwe militaire document klimaatverandering als een "opkomende bedreiging".

Zo zullen de VS klimaatverandering integreren in "dreigingsbeoordelingen" en wordt in beslissingen over training en uitrusting van de strijdkrachten rekening gehouden met "klimaatextremen". Ook de "houdbaarheid van militaire installaties" moet in dat licht worden bezien.

Het strategische document bevat tevens een duidelijke waarschuwing voor het Noord-Korea van Kim Jong-un. "Elke nucleaire aanval van Noord-Korea op de Verenigde Staten of hun bondgenoten en partners is onaanvaardbaar en zal tot het einde van dat regime. Er is geen scenario waarin het Kim-regime kernwapens inzet en dit overleeft."

