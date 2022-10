Musk neemt Twitter over, ontslaat top van het bedrijf

Elon Musk is donderdagavond eigenaar geworden van Twitter, schrijven Amerikaanse media op basis van ingewijden.

Meteen toen de overname ter waarde van 44 miljard dollar rond was, heeft de miljardair de huidige Twitter-topman Parag Agrawal ontslagen. Enkele uren later schreef Musk op Twitter dat "de vogel is bevrijd".

Volgens een ingewijde die sprak met persbureau Bloomberg is Musk van plan tijdelijk de rol van nieuwe topman op zich te nemen, in ieder geval tot een nieuwe topbestuurder is gevonden. The New York Times meldt dat zeker vier leden van de top van Twitter meteen na de overname hun baan zijn kwijtgeraakt.

Naast Agrawal zou het volgens bronnen gaan om de financiële topman Ned Segal, de hoogste juridische baas Vijaya Gadde en algemeen adviseur Sean Edgett. Zeker één van deze ontslagen hooggeplaatste medewerkers zou fysiek het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco uit zijn gezet, stellen de bronnen.



Tesla-topman Musk had beloofd om de bewogen aankoop van Twitter uiterlijk vrijdag definitief af te ronden, nadat hij eerder dit jaar onder de overname uit probeerde te komen. Woensdag was Musk op het hoofdkantoor van het sociale medium en deelde daar foto's van op Twitter. Op zijn Twitter-account noemde Musk zich al "Chief Twit".

Musk wil dat Twitter voor iedereen een "warm en verwelkomend" sociaal mediaplatform is. Ook stelt hij dat Twitter het "meest gerespecteerde mediaplatform ter wereld voor adverteerders" moet zijn. De rijkste man ter wereld heeft eerder aangegeven van Twitter een bastion voor de vrijheid van meningsuiting te willen maken, een vrijplaats voor ook onwelgevallige meningen.

Zo zou ook de verbannen oud-president Donald Trump op het platform mogen terugkeren.

© ANP 2022