Taghi: niets te maken met moord op De Vries en bedreiging Amalia

Ridouan Taghi heeft in een schriftelijke getuigenverklaring ontkend dat hij iets te maken heeft de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B. , advocaat Derk Wiersum, en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Ook heeft hij niets te maken met de bedreiging van prinses Amalia, zou in die verklaring staan. Taghi is geen verdachte in die zaken, maar er wordt wel gesuggereerd dat hij erachter zit.

Taghi (44) is in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vrijdag uitgebreid gehoord als getuige in de strafzaak tegen zijn neef en voormalig advocaat Youssef T. De advocatenneef wordt er onder meer van verdacht dat hij heeft meegewerkt aan uitbraakplannen van Taghi, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ook zou T. de boodschapper zijn geweest tussen Taghi en criminele contacten in de buitenwereld.

Allemaal niets van waar, herhaalde Taghi meerdere keren. "Youssef is eerlijk, integer en naïef. Ik heb hem meegesleurd in wat er nu is gebeurd." Taghi zou "spelletjes" hebben gespeeld, vertelde hij de rechter, waar Youssef nu "de dupe" van is geworden.



"Ik was ervan overtuigd dat ik werd afgeluisterd. Daarom ging ik onzinverhalen vertellen." Het contact tussen een advocaat en cliënt mag niet afgeluisterd of opgenomen worden.

Taghi over neef Youssef

Taghi nam het op voor zijn neef. "Youssef hoort thuis bij zijn kinderen. Door mij is hij in deze ellende terechtgekomen. Hij heeft niets strafbaars gedaan." Taghi wilde lang niet alle vragen beantwoorden en die van de kant van het Openbaar Ministerie helemaal niet.



Youssef T. (39) werd vorig jaar oktober opgepakt nadat hij maandenlang bezoeken had afgelegd aan Taghi in de EBI en zit sindsdien in hechtenis. Hij verscheen vrijdag zelf niet in de bunker en liet zich vertegenwoordigen door advocaat André Seebregts. Die had tijdens de vorige zitting, eind september, gezegd dat Taghi's advocaat Inez Weski berichten uit de EBI heeft gesmokkeld onder druk van haar cliënt.

Advocaat Weski

Weski ontkent dat in alle toonaarden en ook Taghi noemde deze "parallelle communicatielijn" onzin. "Ze moeten het over de inhoud van hun eigen zaak hebben."



Taghi is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo; tegen hem is eerder dit jaar een levenslange gevangenisstraf geëist. Hij wordt in de media in verband gebracht met de moorden op Reduan B., de broer van de kroongetuige in het proces Marengo, op diens advocaat Derk Wiersum en op Peter R. de Vries.

Onlangs werd naar hem gewezen toen bekend werd dat prinses Amalia in verband met bedreigingen wordt beveiligd. Van een formele verdenking is geen sprake.

