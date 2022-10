Koning Mohammed VI feliciteert nieuwe Britse premier Sunak

Koning Mohammed VI heeft Rishi Sunak gefeliciteerd met zijn benoeming de nieuwe premier van het Verenigde Koninkrijk (VK).

In de brief wordt de nieuwe leider van de Conservatieve Partij veel succes gewenst.

Mohammed VI herinnerde aan de "kwaliteit van de banden" tussen Marokko en het VK en spreekt van een "solide vriendschap" en een "vruchtbare samenwerking". De koning zegt er naar uit te kijken om samen te werken aan de gemeenschappelijke belangen van de volkeren van beide landen.

De 42-jarige Sunak is sinds maandag de nieuwe premier van het VK. Hij was van februari 2020 tot juli 2022 minister van Financiën in het tweede kabinet-Johnson. In die rol moest hij de Britse economie door de eerste fase van de coronapandemie leiden.



Hij was afgelopen zomer een van de eerste die afstand nam van premier Johnson. Met zijn opstappen als minister zette hij een massale uittocht van regeringsfunctionarissen in gang, wat leidde tot het aftreden van Johnson.

Sunak is de eerste hindoe-premier van het land en de jongste Britse premier in ruim tweehonderd jaar.

