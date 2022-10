Afriquia Gaz neemt Total Mauritanië over

Afriquia Gaz heeft de Mauritaanse dochteronderneming van TotalEnergies overgenomen.

De dochteronderneming van Akwa Group, het familiebedrijf van premier Aziz Akhannouch heeft naar verluidt 185 miljoen dollar neergeteld voor het bedrijf.

Werknemers van het Mauritaanse bedrijf is verteld dat de overname deel uit zou maken van het nieuwe energiebeleid van het West-Afrikaanse land dat op zoek zou zijn naar sterke partners.

De overdracht zal naar verwachting "enkele weken" duren. TotalEnergies is sinds 1999 actief in Mauritanië op het gebied van olie- en gasexploratie en -productie. Het heeft veertig verkooppunten in het hele land.

© MAROKKO.NL 2022