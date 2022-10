Omstreden LHBTI-steunverklaring Halsema gaat niet door na botsing moskeeën

Femke Halsema gaat niet door met de verklaring waarin geweld tegen LHBTI+-personen wordt veroordeeld, zo heeft de Amsterdamse burgemeester vrijdag gemeld tijdens het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.

Meerdere moskeeën uitten eerder deze maand kritiek over de gang van zaken rond het overleg over deze steunverklaring die enkel aan moskeeën zou zijn opgedrongen.

Amsterdamse moskeebesturen kregen een uitnodiging waarin stond dat de Halsema de besturen de steunverklaring wilde voorleggen. De moskeeën zouden met het ondertekenen hiervan kunnen laten zien dat ze "een positieve kracht in de Amsterdamse samenleving zijn".

Onder meer De Blauwe Moskee meldde dat de gang van zaken "absurd" was, omdat alleen moskeeën werden gevraagd geweld te veroordelen. Dat werd opgevat als een beschuldiging aan "het adres van de islamitische gemeenschap". Ook dragen de Islamitische gebedshuizen al decennialang bij aan de Amsterdamse samenleving.



Halsema liet als reactie op de kritiek weten dat het de bedoeling was om ook met andere religieuze organisaties op te trekken in de steunverklaring. De suggestie dat enkel de moslimgemeenschap het statement 'moest' ondertekenen, noemde de burgemeester "pertinent onwaar".

Nu meldt ze aan stadszender AT5 dat ze niet verder zal gaan met de verklaring. "Zo eenvoudig is dat. Ik heb dat afgeblazen. Omdat het voor mij niet een politiek statement was. Ik wilde in gezamenlijkheid met anderen naar voren treden en ik heb geen behoefte om dat te doen op een rancuneuze manier of een andere manier, andere mensen dat in hun gezicht te duwen.".

