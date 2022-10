Frontex: Marokko is 'betrouwbare en geloofwaardige' partner

De Europese kust- en grenswacht Frontex ziet Marokko als een betrouwbare en geloofwaardige partner om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Dat zei Aija Kalnaja, waarnemend uitvoerend directeur Frontex, donderdag tijdens de internationale grenspolitieconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau.

Kalnaja sprak met de Marokkaanse migratiedirecteur (Buitenlandse Zaken) Khalid Zerouali als onderdeel van de jaarlijkse Frontex-Marokko-bijeenkomst. "Voor de Europese Unie en Frontex is Marokko de toegangspoort tot het Afrikaanse continent", zei Kalnaja.

Ze erkent de enorme inspanningen van de Marokkaanse autoriteiten om de uitdagingen van "migrantensmokkel, mensenhandel en andere vormen van grensoverschrijdende misdaad" aan te pakken en beschouw Marokko als een "betrouwbare en geloofwaardige" partner.



Beide partijen willen samenwerken aan de uitvoering van een gezamenlijke roadmap waarin wordt gestreefd naar een betere samenwerking tussen kustwachten en in de strijd tegen mensenhandel.



Pushbacks

Frontex werd in 2004 opgericht voor de migratiebeheersing in de EU. In 2016 werd de organisatie omgevormd vanwege de toenemende migratiestromen naar Europa. De taken werden uitgebreid met ondersteuning van de lidstaten bij de bewaking van de grenzen en de strijd tegen mensenhandel en migrantensmokkel.

Frontex ligt al geruime tijd onder vuur omdat het niet zou ingrijpen bij incidenten aan de buitengrenzen van de EU, niet alleen bij pushbacks van bootjes met asielzoekers op de Middellandse en Egeïsche Zee.



Onder andere onderzoeksjournalisten van het Nederlandse Pointer en Lighthouse Reports toonden eind vorig jaar ook beelden van gemaskerde politiemensen die asielzoekers uit Kroatië joegen, de grens over naar Bosnië en Herzegovina.

Het bescheiden begonnen Frontex heeft inmiddels van alle EU-agentschappen het grootste budget. De dienst telt duizenden geüniformeerde grenswachten die ook wapens mogen dragen.

Door de misstanden heeft het Europees Parlement heeft de jaarrekening van het grensagentschap afgekeurd.

