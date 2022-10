Marokko werkt aan onderhoudsfabriek voor F16-straaljagers

Op de luchthaven van Benslimane komt een onderhoudscentrum voor militaire vliegtuigen.

De Marokkaanse regering heeft daar mee ingestemd tijdens een ministerraad die werd voorgezeten door koning Mohammed VI. De autoriteiten werken aan het opzetten van een luchtwaardigheidssysteem voor militaire vliegtuigen en de oprichting van een directoraat voor de militaire luchtvaart.

Op de luchthaven van Benslimane komt een 15.000 vierkante meter grote faciliteit voor onderhoud-, reparatie-, revisie- en upgrade-werkzaamheden voor militaire vliegtuigen en helikopters.

Marokko bezit momenteel 23 F-16 straaljagers en heeft 25 nieuwe versies in bestelling. Marokko sloot onlangs een overeenkomst met de Belgische ruimtevaartgroep Orizio, het bedrijf heeft ervaring in het onderhouden van de Mirage F1 en Alphajet-straaljagers.



De joint venture Maintenance Aero Maroc gaat 300 directe banen opleveren en onderhoud verrichten aan militaire vliegtuigen uit Marokko, maar ook die uit andere landen uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Na het opzetten van bedrijven voor de productie van vliegtuigonderdelen en speciale trainingscentra lijkt Marokko nu de pijlers te hebben gezet op de militaire luchtvaart. Eerder werd al bekend dat in november een 16.000 vierkante meter grote fabriekslocatie voor vliegtuigonderdelen zal worden geopend in Nouaceur, nabij Casablanca. In februari vorig jaar opende het Franse luchtvaartbedrijf LPF een nieuwe fabriek in Marokko, eveneens in Nouaceur.

