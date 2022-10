VN-ambassadeur Hilale: als VN zich terugtrekt uit bufferzone, zal Marokko het gebied terugnemen

Als de Verenigde Naties (VN) zich terugtrekken uit de bufferzone zal Marokko het recht hebben om het deel van de Sahara terug te nemen dat destijds aan MINURSO werd overgedragen.

Dat zei de Marokkaanse VN-ambassadeur Omar Hilale donderdag tijdens een persconferentie die plaatsvond na de stemming van de VN-Veiligheidsraad.

De bufferzone werd in 1991, drie dagen voor de inwerkingtreding van het staakt-het-vuren, door de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) overgedragen aan de VN. Een terugtrekking van de VN zou Marokko het recht geven om het overgedragen gebied weer terug te nemen, zei Hilale.

"Als deze terugtrekking plaatsvindt zal dit een nieuwe situatie op het terrein creëren. In dit geval zou het Koninkrijk Marokko het recht hebben om terug te keren naar de vorige situatie", zei Hilale.



Het VN-orgaan stemde donderdag in met het verlengen van het mandaat van de vredesmissie in de Sahara (MINURSO). In de nieuwe resolutie, die werd aangenomen met 13 stemmen vóór, werd de steun voor het Marokkaanse autonomievoorstel herhaald.

"We hopen dat wijsheid zal zegevieren en dat de VN-resolutie het Polisario-Front en Algerije ervan zal overtuigen dat de vredesmissie zich niet langer laat chanteren.", aldus de permanente VN-ambassadeur voor Marokko, Omar Hilale.

