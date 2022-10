VN-ambassadeur Hilale: Marokko zal militair ingrijpen als Polisario drones inzet

Als de militante separatisten van het Polisario-Front gewapende drones gaan gebruiken zal Marokko militair ingrijpen.

Daarvoor waarschuwde de Marokkaanse VN-ambassadeur Omar Hilale donderdag tijdens de persconferentie die plaatsvond na de stemming van de VN-veiligheidsraad.

Het VN-orgaan stemde donderdag in met het verlengen van het mandaat van de vredesmissie in de Sahara (MINURSO). Hilale is verheugd met de verlenging maar zei dat als de VN zich terugtrekt uit de bufferzone, Marokko het gebied zal terugnemen.

Hilale werd door de aanwezige pers gevraagd naar geruchten dat het Polisario-Front gewapende drones heeft ontvangen van Iran. "Een zeer serieuze ontwikkeling, ik hoop dat het slechts propaganda is", zei Hilale.



"Het zou een militaire gamechanger zijn en Marokko zal dienovereenkomstig en op gepaste wijze reageren.", reageerde Hilale terwijl hij foto's van de drones in kwestie omhooghoudt en aan de aanwezige journalisten vertoont. Hij omschrijf de onbemande vliegtuigen als "low-end Iraanse drones, die $ 20.000 tot $ 22.000 per stuk kosten".

Marokko heeft de internationale gemeenschap jarenlang gewaarschuwd voor de aanwezigheid van Iran en Hezbollah in het Algerijnse Tindouf en andere delen van Noord-Afrika. Volgens Marokko zorgt Iran naast de destabilisatie van Jemen, Syrië en Irak ook voor trainingen aan de militante separatisten van het Polisario Front en wil het de invloed in Noord-Afrika en in de Sahel-regio versterken.



Hongersnood

Bovendien zou de inzet van de drones momenteel "moreel verwerpelijk" zijn. "De VN en de internationale gemeenschap vragen het Front om hun bijdrage aan de Tindouf-kampen te verhogen, maar in een tijd van hongersnood en ernstige tekorten besluit het Front om drones aan te schaffen.".

Met het aankoopbedrag van een enkele drone kan men "voedselrantsoenen voor 300 mensen voor een jaar" aanschaffen, of "medische diensten voor 500 mensen voor een jaar", of de "jaarlijkse scholing van 120 kinderen.", aldus Hilale.

