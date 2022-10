Marokkaanse douane: nieuws over 'nieuwe douanebeperkingen' is onjuist

Het nieuws over vermeende nieuwe douanebeperkingen voor reizigers die Marokko willen bezoeken is onjuist.

Dat meldt de Marokkaanse Douane en Indirecte Belastingen (ADII) na berichten die daarover circuleren.

Enkele blogs melden deze week dat de Marokkaanse douane nieuwe regels zou hebben ingevoerd voor reizigers die Marokko aandoen, maar de douane ontkracht dit. "Er zijn recentelijk geen veranderingen doorgevoerd met betrekking tot geschenken die worden geïmporteerd door Marokkaanse of buitenlandse reizigers", schrijft het douanekantoor vrijdag in een verklaring.

Voorwerpen en geschenken met een waarde van minder dan 2000 DH (€ 180) zijn vrijgesteld van belastingen. Voor duurdere geschenken en producten moeten reizigers inderdaad belasting betalen. De regel is echter niet nieuw en geldt al sinds 1977, en werd opnieuw bekrachtigd in 2012 (decreet nr. 2-12-594). Ook zou het niet kloppen dat de douane daar nu strenger op zou controleren.



Bovendien zijn Marokkanen (MRE's) vrijgesteld van het betalen van rechten en belastingen voor familiegeschenken (geïmporteerd in beperkte hoeveelheden en zonder commercieel karakter) waarvan de waarde minder is dan 20.000 DH per kalenderjaar.

"Artikelen die boven deze drempels worden ingevoerd, zijn onderworpen aan de rechten en belastingen die van toepassing zijn op invoer volgens het geldende tarief", aldus ADII.

