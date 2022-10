Iran waarschuwt demonstranten dat dit de laatste protestdag is

Na zo'n zeven weken van protesten in Iran vindt de Revolutionaire Garde dat het genoeg is geweest.

Commandant Hossein Salami heeft de demonstranten zaterdag gewaarschuwd dat ze niet meer de straat op moeten gaan. "Vandaag is de laatste dag van de rellen.".

Zijn waarschuwing is niet alleen gericht aan de eigen burgers, maar ook aan buitenlandse "vijanden". Volgens lokale journalisten zei Salami dat de onrust in zijn land veroorzaakt wordt door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël.

Die landen zouden samenzweren om het Iraanse regime omver te werpen. Maar volgens Salami gaat dat niet werken. "Als alle vijanden van Iran zich zouden verenigen, zouden ze dit regime nog niet kunnen destabiliseren."



De protesten in Iran begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de religieuze politie was opgepakt. In de weken daarna gingen Iraniërs in het hele land de straat op voor vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten.

Bij de confrontaties met de politie zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 250 mensen omgekomen. Ook zouden duizenden mensen zijn opgepakt.

