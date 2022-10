Hetze zet voort: westen verwijt Qatar van uithuisplaatsen duizenden arbeiders

Qatar zou in de aanloop naar het aankomende WK voetbal flatgebouwen hebben laten ontruimen waar duizenden buitenlandse arbeiders woonden.

Volgens persbureau Reuters gaat het om meer dan een dozijn gebouwen. De wijken en woningen waar de arbeiders wonen zijn helemaal niet geschikt om toeristen te huisvesten maar toch meldt Reuters dat het zou gaan om locaties waar binnenkort voetbalfans "kunnen worden gehuisvest".

Het toernooi, dat op 20 november begint, wordt door het westen al langer geboycot vanwege de omstandigheden waarin arbeiders moesten werken bij de bouw van infrastructuur en stadions. Die omstandigheden zouden zo slecht zijn geweest dat er ook veel mensen gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen.

Maar nu worden veel van de arbeiders gedwongen om elders onderdak te zoeken, melden gedupeerden aan Reuters. Sommige mensen zijn uit wanhoop maar op matrassen gaan slapen op de stoep voor het gebouw waar ze voorheen hebben gewoond.



Huurprijzen

Inwoners in het hele land hebben naar verluidt moeite om de hogere huurprijzen te betalen, die velen hebben toegeschreven aan het WK. Verhuurders willen een graantje meepikken van het geld dat het land gaat verdienen aan het toernooi, waardoor levensomstandigheden voor de langdurig ingezetenen een moeilijke beproeving worden.

In aanloop naar het WK hebben huurders zonder vaste huurovereenkomst een uitzettingsbevel ontvangen of werd nieuwe huurders sinds dit jaar gevraagd om kortlopende huurovereenkomsten te ondertekenen, of werd de huur aanzienlijk verhoogd.



Uit huis gezet

Gedupeerden beweren dat de autoriteiten de uitzettingen niet van te voren aangekondigd. In een gebouw waarvan bewoners zeiden dat het 1200 mensen huisvestte in de wijk Al Mansoura in Doha, zouden de mensen woensdag rond 20.00 uur lokale tijd te horen hebben gekregen dat ze nog maar twee uur hadden om te vertrekken.

Rond 22.30 uur diezelfde avond werden mensen letterlijk hun woningen uit gejaagd en werden de deuren van het gebouw gesloten. Sommige mannen, die nog niet op de hoogte waren van de actie, waren niet eens op tijd teruggekomen om hun spullen op te halen. "We kunnen nergens heen", vertelde een man de volgende dag aan Reuters.



Een woordvoerder van de regering van Qatar stelt echter dat de uitzettingen niets te maken hebben met het WK. De aanpak van de overheid zou onderdeel zijn van lopende langetermijnplannen om delen van Doha te vernieuwen. Volgens de zegsman zijn de verzoeken om te vertrekken "met de juiste kennisgeving uitgevoerd".

Veertien jaar in dezelfde buurt

Ook arbeidsmigranten die al langer in de Golfstaat hun brood verdienden zouden slachtoffer zijn geworden. Mohammed, een chauffeur uit Bangladesh, zei dat hij veertien jaar in dezelfde buurt had gewoond tot woensdag, toen de gemeente hem vertelde dat hij 48 uur had om het pand te verlaten dat hij deelde met 38 andere mensen.

Hij gaf aan dat arbeiders die de infrastructuur voor Qatar hebben opgebouwd om het WK te organiseren, aan de kant worden geschoven naarmate het toernooi dichterbij komt. "Wie heeft de stadions gemaakt? Wie heeft de wegen gemaakt? Wie heeft alles gemaakt? Bengalen, Pakistanen. Nu laten ze ons allemaal naar buiten gaan."

© ANP 2022