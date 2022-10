Dodental door chaos tijdens halloweenfeest in Seoul nadert 150

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn zaterdagavond 150 doden en tientallen gewonden gevallen door de enorme toeloop naar Halloween-feesten.

In de menigte die zich had verzameld in het uitgaansdistrict Itaewon brak paniek uit. In de chaos vielen bovendien meer dan 150 gewonden. Een aantal is er slecht aan toe.

Persbureau Yonhap meldde eerder al dat ongeveer vijftig personen moesten worden gereanimeerd na een hartstilstand te hebben gekregen. Bij de hulpverleningsdienst waren in korte tijd meer dan 80 telefoontjes binnengekomen over mensen die bewusteloos waren geraakt of ernstige ademhalingsproblemen hadden. In totaal werden 142 brandweerwagens en ambulances naar de drukke wijk gestuurd om de slachtoffers, onder wie veel jonge twintigers, bij te staan.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol gelastte een spoedberaad over de situatie. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoul. Naar schatting waren 100.000 mensen naar Itaewon gekomen om Halloween te vieren, voor het eerst na de coronacrisis zonder mondkapjes te dragen en afstand te houden.



Volgens mediaberichten ging het mis toen een massa feestgangers in de buurt van het Hamilton-hotel een nauwer wordende dwarsstraat inliep, mogelijk omdat daar een Koreaanse beroemdheid was gesignaleerd. Een ooggetuige zei tegen Yonhap dat toen enkele personen vooraan vielen, anderen verder naar achteren in de verdrukking kwamen.

Ook ging het gerucht dat in bepaalde clubs snoepgoed met drugs zou zijn uitgedeeld. Een politiewoordvoerder zei tot dusver geen aanwijzingen te hebben dat er drugs in het spel zijn geweest.

