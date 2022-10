President Libanon treedt af zonder opvolger

Michel Aoun treedt zondag af als president van Libanon, maar het parlement is het nog altijd niet eens over wie zijn opvolger moet worden.

Aoun waarschuwt voor een "constitutionele chaos" in het land door het machtsvacuüm dat hij achterlaat nu zijn termijn afloopt.

Duizenden mensen zijn naar het Baabda Paleis gekomen voor het afscheid van de 89-jarige Aoun, die vooral populair is onder de christelijke bevolking. Het kiezen van een opvolger is lastig, door het ingewikkelde politieke systeem in Libanon. Het is namelijk zo geregeld dat de president traditioneel een christen is, zoals Aoun. De premier is altijd een soennitische moslim en de parlementsvoorzitter een sjiitische moslim. Toen de voormalige legercommandant het presidentschap in 2016 verwierf, gebeurde dat ook pas na 2,5 jaar getouwtrek in het parlement.

Aouns aanhangers prijzen hem als iemand die opkomt voor de christenen, maar critici wijzen op de enorme financiële crisis waar Libanon zich sinds 2019 in bevindt. Daardoor leeft 80 procent van het land inmiddels in armoede en zijn er grote protesten tegen de regering geweest. Ook heeft de enorme ontploffing in de haven van Beiroet in 2020 veel woede opgeroepen, omdat Aoun later toegaf dat hij wist dat daar chemicaliën lagen opgeslagen.



Aoun vindt dat hij als president te weinig macht had om de economische situatie te verbeteren en wijst ook bij overige problemen naar andere verantwoordelijken.

Het verdeelde Libanon heeft al zes maanden een demissionair kabinet waardoor ook de premier op dit moment weinig bevoegdheden heeft.

