Saoedi-Arabië: vraag naar olie blijft hoog, productie moet omhoog

Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) merken dat de wereld een hogere olieproductie nodig heeft.

Dat zeiden de twee olielanden tijdens een olieconferentie in Abu Dhabi. Die bijeenkomst van de olielanden gaat vooraf aan de klimaattop COP27 die over iets meer dan week in Egypte wordt gehouden. Tijdens die top zullen bijna 200 landen de plannen bespreken over het terugdringen van de opwarming van de aarde.

De minister van Energie van Saoedi-Arabië verklaarde dat het land en zijn naburige Golfstaten de productiecapaciteit verhogen. Een hoge overheidsfunctionaris van de Verenigde Arabische Emiraten zei daarnaast dat de groeiende wereldbevolking tegen 2050 30 procent meer energie nodig heeft.

Beide landen benadrukten dat olie een hoeksteen van de energievoorziening zal blijven, maar zeggen wel te werken aan het verlagen van de uitstoot en het verhogen van de productie uit duurzame of minder vervuilende energiebronnen.



"Wij en de VAE verhogen onze productiecapaciteit en onze raffinage. Ook zullen we een voorbeeldige producent zijn van koolwaterstoffen en alle duurzaamheidsdoelen bereiken", aldus de Saoedische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman. De term koolwaterstoffen wordt vooral gebruikt voor olie, gas en condensaat, een vloeibaar mengsel van koolwaterstoffen dat bij de gasproductie vrijkomt.



Vooruitgang

Sultan Al Jaber, speciaal gezant van de VAE voor klimaatverandering en manager van staatsolieconcern ADNOC, zei dat de energieproductie moet stijgen om tegen 2050 een wereldbevolking van 9,7 miljard mensen te kunnen voorzien. "Als we de investeringen in koolwaterstoffen op nul zetten zouden we elk jaar vijf miljoen vaten olie per dag verliezen ten opzichte van de huidige niveaus", aldus Al Jaber.

"Hierdoor zouden de schokken op de energiemarkt die we dit jaar hebben ervaren, aanvoelen als kleine bevingen. Als dit jaar ons iets heeft geleerd, dan is dat wel dat energiezekerheid de basis is van alle vooruitgang. De wereld heeft alle oplossingen nodig die er zijn. Het is niet alleen olie en gas, of zonne-energie, wind of kernenergie, of waterstof. We hebben alles nodig", aldus Al Jaber.

Tijdens de vorige klimaattop in Glasgow in 2021 werd afgesproken om de opwarming van de aarde op 1,5 graden Celsius te houden. Dat doel lijkt op basis van de huidige CO2-uitstoot niet te worden gehaald.

