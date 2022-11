Taza: Hicham (2) al twee weken vermist

In Taza wordt een tweejarig kind al 14 dagen vermist.

De ouders van Hicham wonen in Ghiata Al Gharbia, een klein plattelandsstadje in de provincie Taza, in het noordoosten van Marokko.

Hicham verdween op 17 oktober tijdens een familiefeest in Ighlen, in de gemeente Bouchfaa. De peuter verdween ongeveer 20 minuten nadat hij met zijn ouders arriveerde op het feest, meldt moeder Faouzia El Mrabet.

Van Hicham ontbreekt momenteel nog elk spoor. De zoektocht naar het kind is nog in volle gang. Familie heeft telefoonnummers beschikbaar gesteld aan iedereen die informatie over hem heeft: (+212) 666 307 572 / 633 507 911.

