Vier Marokkaanse blauwhelmen gewond tijdens vuurgevecht met M23 in Congo

Vier leden van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) zijn zaterdag gewond geraakt in Kivu, in het noorden van de Democratische Republiek Congo.

Dat meldt FAR in een verklaring. De vier VN-vredeshandhavers raakten gewond tijdens een vuurgevecht tussen het Congolese lager en VN-vredeshandavers enerzijds en gewapende leden van M23 anderzijds. Twee Marokkanen raakten gewond door geweervuur, twee anderen raakten gewond raakten door mortiergranaten.

De M23-rebellen zijn in mei een groot offensief begonnen in Oost-Congo. Meerdere dorpen en steden in de buurt van de grenzen met Rwanda en Oeganda zijn veroverd op het Congolese leger.

M23 is sinds 2012 actief om mensen van de Tutsi-gemeenschap te beschermen tegen milities van Hutu's. Vanaf 2013 nam het geweld af, maar dit jaar laaide het dus weer op.



In Oost-Congo is het al jaren onrustig. Daar zijn meerdere milities actief, die tegen elkaar en de Congolese autoriteiten vechten, onder meer om de zeggenschap over de mijnen en grondstoffen in de regio. Buurlanden Rwanda en Oeganda worden regelmatig door Congo beschuldigd van het steunen van milities.

Bij aanhoudende demonstraties tegen de VN-vredesmissie (Monusco) zijn eind juli meerdere VN-militairen om het leven gekomen, waaronder twee Marokkaanse blauwhelmen.

