Algerijnse staatstelevisie provoceert met foutieve landkaart Marokkaanse Sahara, op vooravond Arabische Top (video)

De Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita arriveerde zaterdag in Algiers voor deelname aan de top van de Arabische Liga.

Nog voordat de bijeenkomst is begonnen is de Algerijnse pers al gestart met het provoceren van de Marokkaanse diplomatieke delegatie.

De Algerijnse staatszender Al24 publiceerde een foutieve landkaart waarin de Sahara niet als Marokkaans grondgebied werd afgebeeld. De landkaart druist in tegen het beleid van de Arabische Liga. Algerijnse pers meldde daarna bovendien onterecht dat Bourita het land zou hebben verlaten, uit onvrede.

Het Marokkaanse buitenlandministerie liet weten dat de minister nog steeds in Algiers is en zoals gepland zal deelnemen aan de bijeenkomst. Wel zou Bourita zich tijdelijk hebben teruggetrokken in zijn hotelkamer uit protest tegen de Algerijnse provocatie.

"Als marginale conflicten worden overwonnen, als het gastland de regels van het protocol en de gebruiken van grote vergaderingen respecteert, als we provocaties vermijden, dan kunnen we slagen. Anders wordt het een mislukking", zei Bourita naderhand als reactie op de actie van de Al24.

Het is voor Marokkaanse diplomaten zeer ongebruikelijk om internationale bijeenkomsten te verlaten uit protest. Op koninklijk bevel moeten afgevaardigden van het land aanwezig blijven om op te komen voor de Marokkaanse soevereiniteit.

De Liga heeft de Algerijnse staatszender gewaarschuwd voor het verspreiden van nepnieuws en het publiceren van foutieve landkaarten.

