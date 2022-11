Ajax laat Ihattaren naar Juventus vertrekken

Ajax heeft besloten Mohamed Ihattaren niet van Juventus over te nemen. De landskampioen laat de 20-jarige spelmaker terugkeren naar de club uit Turijn.

Ajax huurt Ihattaren sinds begin van dit kalenderjaar van Juventus. Het voormalige talent van PSV kreeg in Amsterdam de kans om een definitief contract te verdienen. Dat is hem niet gelukt.

Ajax heeft Juventus laten weten dat het de optie tot koop in het huurcontract niet licht. Ihattaren keert na 3 januari terug naar Juventus, waar zijn contract nog tot de zomer van 2025 doorloopt.

Ihattaren doorliep de jeugdopleiding van PSV, voordat hij in de zomer van 2021 de overstap maakte naar Juventus. De Italiaanse club verhuurde de linkspoot direct aan Sampdoria, waar hij al snel weer vertrok. Hij arriveerde dit kalenderjaar met een grote trainingsachterstand bij Ajax, met het voornemen om weer iets van zijn carrière te maken.



Vier doelpunten

Ihattaren voetbalde vijf officiële wedstrijden voor Jong Ajax en scoorde daarin vier keer. Hij speelde één duel voor het eerste elftal van Ajax: Ihattaren mocht invallen in een verloren bekerfinale tegen zijn oude club PSV.

De Utrechter begon veelbelovend aan de voorbereiding op het huidige seizoen, maar vanwege privéredenen kwam hij lange tijd niet meer op de club. Volgens De Telegraaf werd Ihattaren bedreigd door criminelen als gevolg van zijn relatie met een jonge vrouw. Ook zou hij innige banden onderhouden met andere criminelen. Ajax, de politie en de zaakwaarnemer van Ihattaren wilden nooit op die berichten reageren.



Schreuder

Ihattaren werkte de afgelopen weken weer individueel aan zijn conditie, maar Ajax ziet kennelijk weinig toekomst meer in het voormalige megatalent dat de club voor zo'n 2 miljoen euro van Juventus kon overnemen.

Trainer Alfred Schreuder wilde maandagavond tijdens een persconferentie voor het uitduel met Rangers FC in de Champions League niet uitgebreid reageren op het aanstaande vertrek van Ihattaren. "Ik denk dat we er als Ajax alles aan hebben gedaan", zei hij over de speler die hij al zeven weken niet heeft gesproken.

"Het is jammer hoe het is gelopen. Het is niet geworden met hem wat we ervan gehoopt hadden. We zijn hier ook niet voor Ihattaren maar voor een wedstrijd tegen Rangers. Ajax heeft een persbericht uitgedaan en daarmee is de kous wel af."

