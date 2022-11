EP over COP27 in Egypte: klimaattop moet in land zijn met demonstratievrijheid

Een klimaattop moet eigenlijk plaatsvinden in een land met vrijheid om te demonstreren, vindt Europarlementariër Bas Eickhout.

"Niet in Egypte, waar politieke tegenstanders opgesloten worden en geen plek is voor protesten en klimaatmarsen", zegt de delegatieleider van het Europees Parlement (EP).

Volgende week begint de COP27 van de Verenigde Naties in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. "Weeg mensenrechten mee als het gaat om het gastland voor de COP", zegt Eickhout. "Ik zie bij de VN een grote terughoudendheid om elkaar aan te spreken op mensenrechtenkwesties. Dat is echt niet meer van deze tijd." De volgende klimaattop is in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. "Helaas hebben we nu dus twee klimaattoppen achter elkaar met hetzelfde probleem.".

De Europarlementariër vreest bovendien dat de klimaattoppen te commercieel worden. "We zien krankzinnige hotelprijzen zodra bekend wordt welk land de COP organiseert. Dat maakt het voor armere delegaties steeds moeilijker om erbij te zijn." Toch hecht hij wel waarde aan de conferentie. Het is ook een moment waarop alle wereldleiders fysiek bij elkaar komen en waarop politieke druk kan worden uitgeoefend.



Eickhout vindt het een spannende klimaattop in Sharm-el-Sheikh. "Met een oorlog in Europa en de huidige energieprijzen kan de COP ook zomaar mislukken." Als landen niet tot een bindend akkoord komen, dan zou dat voor het eerst zijn sinds 2009.

"De relaties tussen China, de VS en Rusland hebben een dieptepunt bereikt. Zo'n grote kloof in de wereld kan knallen in Egypte."

© ANP 2022