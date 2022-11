Arabische Top: Marokkaanse pers verlaat Algerije na misstanden bij aankomst op vliegveld

Een delegatie van de Marokkaanse publieke omroep Al Aoula (TVM) is na een lange reis naar Algerije weer teruggekeerd naar Marokko.

De journalisten kwamen afgelopen weekend aan in Algiers om verslag te doen van de Arabische top die dinsdag en woensdag plaatsvindt in Algiers, maar de delegatie werd urenlang vastgehouden op het vliegveld Houari Boumédienne en besloot om weer huiswaarts te keren.

"Marginalisatie, uitsluiting en mishandeling troffen niet alleen Marokkaanse functionarissen, maar ook de Marokkaanse mediadelegatie, waaronder ik aanwezig was om deel te nemen aan het werk van de Arabische Liga.", schrijft TVM-journalist Kais Mohsen in een bericht op Facebook.

De Marokkaanse journalisten konden niet direct op buurland Algerije vliegen maar moesten vanwege het Algerijnse vliegverbod met een omweg via Parijs naar Algiers. Ook werden ze bij aankomst urenlang vastgehouden.



De mediadelegatie werd onderworpen aan "alle vormen van onverschilligheid en niet-officiële onderzoeken", zei Mohsen. Bovendien werd apparatuur in beslag genomen. "Journalisten werden ontdaan van al hun werkmechanismen, inclusief apparatuur en benodigdheden".

De journalisten kregen te horen dat ze enkel als Marokkaanse burger het Algerijnse grondgebied mochten betreden en niet als journalist. Er zou geen plek meer zijn op de Arabische top. De delegatie besloot om weer terug te keren naar Marokko.



Algerijnse provocaties

De Arabische top is nog niet eens begonnen en nu al gedoemd te mislukken. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita kwam zaterdag aan in Algiers maar was vrijwel direct het middelpunt van een nieuwe provocatie.

De Algerijnse staatszender Al24 publiceerde een foutieve landkaart waarin de Sahara niet als Marokkaans grondgebied werd afgebeeld. De landkaart druist in tegen het beleid van de Arabische Liga. Algerijnse pers meldde daarop bovendien onterecht dat Bourita het land zou hebben verlaten, uit onvrede.



Het Marokkaanse buitenlandministerie liet weten dat de minister nog steeds in Algiers is en zoals gepland zal deelnemen aan de bijeenkomst. Wel zou Bourita zich tijdelijk hebben teruggetrokken in zijn hotelkamer uit protest tegen de Algerijnse provocatie.

Het Marokkaanse koningshuis bevestigde eerder deze maand dat koning Mohammed VI positief reageerde op de uitnodiging uit Algerije. Het Marokkaanse buitenlandministerie melde zaterdag wel dat de koning eisen heeft gesteld voor zijn aanwezigheid. De verklaring van het ministerie kwam vlak na het incident met de landkaart.

© MAROKKO.NL 2022