Dadelproductie Marokko in 2022 met 30% gedaald, prijzen gaan omhoog

Na een recordjaar in 2021 is de productie van dadelpalmen met zo'n 45.000 ton gedaald.

Dat meldt Brahim Hafidi, directeur van het Nationaal Agentschap voor de ontwikkeling van Oases en de Arganboom (ANDZOA).

De gedaalde productie is het gevolg van het droge klimaat. Door het gebrek aan water is de dadel in omvang gekrompen en daalt de kwaliteit.

De regio's Drâa-Tafilalet, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa en de Oriental zijn de belangrijkste dadelproducerende regio's en samen goed voor 80 procent van de nationale productie.



De daling van de dadelpalmproductie zal economische en sociale gevolgen hebben. De dadelpalmteelt draagt voor 40 tot 60 procent bij ​​aan het landbouwinkomen van de 2-miljoen inwoners tellende oasegebieden.

Door de afgenomen productie zal de groothandelsprijs van de Fegousse en Majhoul dadel omhoog gaan naar respectievelijke 50 DH (was 35 DH) en 120 DH (was 100 DH) per kilogram.

